Запрещенная в РФ компания Meta избавится от фактчекеров из-за высокой цензуры

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Американская корпорация Meta (запрещена в РФ как экстремистская) прекратит использовать услуги фактчекеров в соцсетях Facebook и Instagram из-за чрезмерной цензуры, заявил основатель фирмы Марк Цукерберг.

"Заменим их на указания сообщества, аналогичные (соцсети. – Прим. ред.) Х", – говорится в его видеообращении.

Ранее корпорация стремилась всегда отвечать на требования СМИ и властей, но затем цензуры стало еще больше, а последние американские выборы стали переломным моментом, который говорит о "приоритетах свободы слова и выражения мнений", сказал Цукерберг.

По его утверждению, фактчекеры были политически предвзяты, из-за чего уничтожили больше доверия, чем создали его.

Ранее руководитель Meta признал, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на него давление, чтобы подвергнуть цензуре соцсети корпорации. В частности, удалялись юмор и сатира, связанная с COVID-19, хотя окончательное решение по удалению контента оставалось за платформой.

