Цукерберг побывал на деловом ужине с Трампом и его командой

Основатель Meta (чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской) Марк Цукерберг встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. После дневных переговоров они поужинали вместе с членами команды Трампа. Они обсуждали будущую администрацию нового главы Штатов.

По словам экспертов, дружба с Трампом будет хорошей инвестицией для американских предпринимателей, так как она может позволить сделать бизнес устойчивее, а также получить льготы и контракты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



