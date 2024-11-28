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28 ноября, 16:30

Политика

Цукерберг побывал на деловом ужине с Трампом и его командой

Цукерберг побывал на деловом ужине с Трампом и его командой

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Основатель Meta (чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской) Марк Цукерберг встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. После дневных переговоров они поужинали вместе с членами команды Трампа. Они обсуждали будущую администрацию нового главы Штатов.

По словам экспертов, дружба с Трампом будет хорошей инвестицией для американских предпринимателей, так как она может позволить сделать бизнес устойчивее, а также получить льготы и контракты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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