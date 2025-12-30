Новый ГОСТ обеспечит безопасность на горках для тюбинга

Новый ГОСТ с безопасными параметрами утвердили для ватрушек и горок в России. Об этом сообщили в Госдуме.

Теперь на каждом склоне должны быть бортики, а горка не может заканчиваться у дороги, водоема, леса или бетонных ограждений. Помимо этого, должны быть организованы обозначенные и комфортные входы и выходы, а сами ватрушки следует подбирать по размеру спуска.

После Нового года депутаты проведут встречу с производителями и продавцами ватрушек и горок, чтобы разъяснить им новый стандарт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.