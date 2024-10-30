Новости регионов: в ГД предложили ограничить продажу алкоголя

В Госдуме предложили строже ограничивать время продажи алкоголя. Сначала нужно сократить промежуток до пяти часов в день, затем до – двух. Депутаты хотят, чтобы мера действовала как в будние, так и в выходные дни.

Между тем в Ростовской области столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Погибли два человека, еще трое пострадали. Из-за столкновения машины получили сильные повреждения. Чтобы вытащить людей, потребовалась помощь спасателей.

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