Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Американский лидер Джо Байден досрочно проголосовал на предстоящих выборах президента США. Пока еще действующий глава Соединенных Штатов отдал свой голос в штате Делавэр. Перед голосованием стоял в очереди, как и другие избиратели. Давать комментарии журналистам американский лидер отказался.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. От демократов на них баллотируется вице-президент Камала Харрис, а республиканцев представляет бывший президент Дональд Трамп. Недавно кандидат от республиканской партии провел в Нью-Йорке масштабный митинг в Madison Square Garden. Он собрал 20 тысяч своих сторонников в Нью-Йорке – городе, традиционно голосующем за демократов.

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