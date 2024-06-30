Супруга Джо Байдена объяснила его провал на дебатах плохим самочувствием

Причиной провала Джо Байдена на дебатах стало его плохое самочувствие. Такое мнение в защиту супруга высказала Джилл Байден. Кроме того, первая леди призвала не судить о нынешнем президенте США по 90 минутам выступления, подчеркнув, что это не определяет его достижения на своем посту.

Ожидается, что Джо Байден обсудит будущее своей предвыборной кампании с семьей 30 июня. Как пишут СМИ, он покинет президентскую гонку, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.