Российские военные подразделения освободили населенный пункт Шумы в ДНР, от которого менее чем в пяти километрах находится Торецк – крупный логистический центр украинских формирований. Также взято под контроль село Сокол, находящееся в трех километрах от Очеретина.

Тем временем подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи на подступах к Константиновке Марьинского района Донецкой Народной Республики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.