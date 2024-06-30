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30 июня, 11:30

Политика

Российская армия освободила поселок Шумы в ДНР

Российская армия освободила поселок Шумы в ДНР

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Российские военные подразделения освободили населенный пункт Шумы в ДНР, от которого менее чем в пяти километрах находится Торецк – крупный логистический центр украинских формирований. Также взято под контроль село Сокол, находящееся в трех километрах от Очеретина.

Тем временем подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи на подступах к Константиновке Марьинского района Донецкой Народной Республики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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