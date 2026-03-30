Оплату сервисов Apple со счета телефона могут остановить с 1 апреля в России

С 1 апреля могут остановить оплату сервисов Apple со счета телефона. По данным СМИ, ограничительную меру планирует ввести Минцифры России, ведомство уже провело совещание на эту тему с операторами "большой четверки". Причиной названа необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов.

В Минцифры считают, что эта мера также может заставить американскую компанию вернуть в App Store российские сервисы и побудить исполнять российское законодательство, поскольку упущенная выгода будет слишком велика. Речь, в частности, об установке российского магазина приложений RuStore.

