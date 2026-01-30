В ГД предложили запретить продажу алкоголя в аэропортах

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в аэропортах, включая рестораны и магазины беспошлинной торговли.

Депутаты объяснили инициативу тем, что нетрезвые пассажиры часто устраивают дебоши на борту, срывают рейсы и создают многомиллионные убытки для авиакомпаний и наземных служб.

При этом действующие штрафы от 500 до 5 000 рублей или арест до 15 суток не решают проблему. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.