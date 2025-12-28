В зоне специальной военной операции за сутки освобождены три населенных пункта: Гуляй Поле и Степногорск в Запорожской области, а также Димитров в ДНР. Это открывает российским войскам дорогу на Орехов – последний крупный узел обороны противника перед Запорожьем.

На купянском направлении подразделения российской армии отражают контратаки противника, который пытается прорваться к Купянску. Идет уничтожение штурмовых групп и техники ВСУ, российские бойцы проводят зачистку зданий.

