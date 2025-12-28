Форма поиска по сайту

Новости

Новости

28 декабря, 09:15

Политика

Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО за сутки

Путин заслушал доклад на пункте управления объединенной группировки войск

Новости мира: в Белом доме подтвердили встречу Трампа с Зеленским

Новости мира: массовая авария произошла в Японии из-за гололедицы

Российская армия закрепилась на западных окраинах населенного пункта Гуляйполе

В России предложили сделать 30 декабря сокращенным рабочим днем в 2025 году

Российские войска освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР

МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости

Мосгордума подвела итоги осенней сессии 2025 года

Трамп подал иск о клевете к британскому телеканалу за редактирование фрагментов его речи

В зоне специальной военной операции за сутки освобождены три населенных пункта: Гуляй Поле и Степногорск в Запорожской области, а также Димитров в ДНР. Это открывает российским войскам дорогу на Орехов – последний крупный узел обороны противника перед Запорожьем.

На купянском направлении подразделения российской армии отражают контратаки противника, который пытается прорваться к Купянску. Идет уничтожение штурмовых групп и техники ВСУ, российские бойцы проводят зачистку зданий.

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

