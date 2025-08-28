Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР. По мнению экспертов, это сильно осложнит подвоз боеприпасов и техники ВСУ к Красноармейску.

Кроме того, танкисты группировки войск "Восток" продолжают ликвидировать противника на южно-донецком направлении. Точными выстрелами бойцы поразили опорный пункт и блиндажи противника, укрытые в лесополосах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

