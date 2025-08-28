28 августа, 06:30Политика
Российские военные освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР. По мнению экспертов, это сильно осложнит подвоз боеприпасов и техники ВСУ к Красноармейску.
Кроме того, танкисты группировки войск "Восток" продолжают ликвидировать противника на южно-донецком направлении. Точными выстрелами бойцы поразили опорный пункт и блиндажи противника, укрытые в лесополосах.
