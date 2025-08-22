Депутат Вассерман: учителей надо защищать от отношения к ним как к прислуге

В России могут создать комиссии по защите прав педагогов. Почему это необходимо и как их работа повлияет на деятельность учителей, разбиралась Москва 24.

"Реальная защита педагогов"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что в стране планируют создать комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Разработкой инициативы по поручению правительства занимается министерство просвещение РФ и Госдума.





Сергей Кравцов министр просвещения РФ Это даст нам новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах.

Помимо этого, планируется создать совет для защиты интересов учителей в рамках самого министерства. Эти меры позволят педагогам обращаться в ведомство по любым вопросам, отметил Кравцов.

Также он отметил, что работа специалистов в сфере образования и дальше будет получать признание со стороны профессионального сообщества. Для этого ведомство продолжит развивать такие конкурсы, как "Учитель года", "Воспитатель года" и "Директор года", добавил Кравцов.

Ранее российских учителей не раз пытались обвинить в неподобающем поведении. К примеру, в Сети завирусилась история, когда мама одного из учеников устроила скандал, увидев педагога в душевой фитнес-клуба. По мнению женщины, учитель не имеет права "оголяться в общественных местах", поэтому пыталась выбить из нее извинения и даже сделать фото. Однако за учительницу вступилось руководство фитнес-центра, в результате чего напавшей аннулировали абонемент.

После этого зампред Госдумы Борис Чернышов обратился Сергею Кравцову с просьбой защитить частную жизнь учителей. В том числе это касается и публикаций в соцсетях, если они не противоречат законодательству РФ, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на письмо депутата главе Минпросвещения РФ.

Ранее же в Госдуме озвучили идею зафиксировать время, когда учитель будет отвечать по рабочим вопросам в родительских чатах. Предполагается, что оно будет закреплено в трудовом договоре, нормативных актах и должностных инструкциях. По словам авторов инициативы, в образовательных организациях сложилось негласное правило, обязывающее педагога постоянно реагировать на сообщения в мессенджерах. Это нарушает право учителя на отдых после рабочего дня, убеждены парламентарии.

Постоянное давление

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с Москвой 24 согласился с тем, что создание комиссий по защите прав педагогов необходимо. Причем сделать это нужно было уже очень давно, подчеркнул парламентарий.

"Был такой момент, что образование и здравоохранение считали частями сферы услуг. Однако это на самом деле совершенно не так. И за время популярности этого заблуждения распространилось отношение к педагогам как к прислуге", – отметил Вассерман.





Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению Некоторые родители часто требуют от учителей, чтобы они ставили хорошие оценки их детям просто за то, что они существуют. Но при этом не понимают следующего: педагогам платят не за нахождение ребенка в классе, а за то, что они для него делают. На этой почве и возникают конфликты. Хорошо, что решено организовать защиту учителей.

Парламентарий добавил, что вместе с комиссией необходимо провести разъяснительную работу с родителями и учениками, чтобы они не посчитали новую меру ущемлением своих прав.

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в беседе с Москвой 24 отметил, что деятельность учителей действительно часто подвергается критике извне.

"Например, когда родители и ученики задают вопросы: "А почему мы берем именно это пособие, а не другое?", "Почему мы изучаем эти вопросы?", "А давайте уже готовиться к ЕГЭ, а не подробно изучать текущую тему?" Для учителей это моральное давление, выдержать такую нагрузку крайне тяжело", – подчеркнул Снегуров.

В то же время, по словам эксперта, нередко все конфликты разрешаются в пользу родителей и учеников, а не педагогов. Более того, иногда происходят ситуации, когда учителей просят написать заявление об уходе, до конца не разобравшись в вопросе.





Александр Снегуров заслуженный учитель РФ В то же время у нас уже существуют определенные рычаги защиты прав педагогов, например профсоюзы, педагогический совет, конфликтные комиссии. Но они почему-то не работают. Если учитель теоретически обратится с жалобой, ее с высокой долей вероятности отклонят или будут долго рассматривать.

Исходя из этого, Снегуров предложил сначала наладить работу этих инструментов, а уже затем создавать дополнительные комитеты.

