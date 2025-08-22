Депутат Вассерман: учителей надо защищать от отношения к ним как к прислуге

В России могут создать комиссии по защите прав педагогов. Почему это необходимо и как их работа повлияет на деятельность учителей, разбиралась Москва 24.
"Реальная защита педагогов"
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что в стране планируют создать комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Разработкой инициативы по поручению правительства занимается министерство просвещение РФ и Госдума.
Помимо этого, планируется создать совет для защиты интересов учителей в рамках самого министерства. Эти меры позволят педагогам обращаться в ведомство по любым вопросам, отметил Кравцов.
Также он отметил, что работа специалистов в сфере образования и дальше будет получать признание со стороны профессионального сообщества. Для этого ведомство продолжит развивать такие конкурсы, как "Учитель года", "Воспитатель года" и "Директор года", добавил Кравцов.
Ранее российских учителей не раз пытались обвинить в неподобающем поведении. К примеру, в Сети завирусилась история, когда мама одного из учеников устроила скандал, увидев педагога в душевой фитнес-клуба. По мнению женщины, учитель не имеет права "оголяться в общественных местах", поэтому пыталась выбить из нее извинения и даже сделать фото. Однако за учительницу вступилось руководство фитнес-центра, в результате чего напавшей аннулировали абонемент.
После этого зампред Госдумы Борис Чернышов обратился Сергею Кравцову с просьбой защитить частную жизнь учителей. В том числе это касается и публикаций в соцсетях, если они не противоречат законодательству РФ, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на письмо депутата главе Минпросвещения РФ.
Ранее же в Госдуме озвучили идею зафиксировать время, когда учитель будет отвечать по рабочим вопросам в родительских чатах. Предполагается, что оно будет закреплено в трудовом договоре, нормативных актах и должностных инструкциях. По словам авторов инициативы, в образовательных организациях сложилось негласное правило, обязывающее педагога постоянно реагировать на сообщения в мессенджерах. Это нарушает право учителя на отдых после рабочего дня, убеждены парламентарии.
Постоянное давление
Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с Москвой 24 согласился с тем, что создание комиссий по защите прав педагогов необходимо. Причем сделать это нужно было уже очень давно, подчеркнул парламентарий.
"Был такой момент, что образование и здравоохранение считали частями сферы услуг. Однако это на самом деле совершенно не так. И за время популярности этого заблуждения распространилось отношение к педагогам как к прислуге", – отметил Вассерман.
Парламентарий добавил, что вместе с комиссией необходимо провести разъяснительную работу с родителями и учениками, чтобы они не посчитали новую меру ущемлением своих прав.
Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в беседе с Москвой 24 отметил, что деятельность учителей действительно часто подвергается критике извне.
"Например, когда родители и ученики задают вопросы: "А почему мы берем именно это пособие, а не другое?", "Почему мы изучаем эти вопросы?", "А давайте уже готовиться к ЕГЭ, а не подробно изучать текущую тему?" Для учителей это моральное давление, выдержать такую нагрузку крайне тяжело", – подчеркнул Снегуров.
В то же время, по словам эксперта, нередко все конфликты разрешаются в пользу родителей и учеников, а не педагогов. Более того, иногда происходят ситуации, когда учителей просят написать заявление об уходе, до конца не разобравшись в вопросе.
Исходя из этого, Снегуров предложил сначала наладить работу этих инструментов, а уже затем создавать дополнительные комитеты.