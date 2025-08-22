Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 18:08

Общество
Депутат Вассерман: учителей надо защищать от отношения к ним как к прислуге

Кто кого учит? Почему в России задумались о создании комиссии по защите прав педагогов

В России могут создать комиссии по защите прав педагогов. Почему это необходимо и как их работа повлияет на деятельность учителей, разбиралась Москва 24.

"Реальная защита педагогов"

Фото: 123RF/serezniy

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что в стране планируют создать комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Разработкой инициативы по поручению правительства занимается министерство просвещение РФ и Госдума.

Это даст нам новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах.
Сергей Кравцов
министр просвещения РФ

Помимо этого, планируется создать совет для защиты интересов учителей в рамках самого министерства. Эти меры позволят педагогам обращаться в ведомство по любым вопросам, отметил Кравцов.

Также он отметил, что работа специалистов в сфере образования и дальше будет получать признание со стороны профессионального сообщества. Для этого ведомство продолжит развивать такие конкурсы, как "Учитель года", "Воспитатель года" и "Директор года", добавил Кравцов.

Ранее российских учителей не раз пытались обвинить в неподобающем поведении. К примеру, в Сети завирусилась история, когда мама одного из учеников устроила скандал, увидев педагога в душевой фитнес-клуба. По мнению женщины, учитель не имеет права "оголяться в общественных местах", поэтому пыталась выбить из нее извинения и даже сделать фото. Однако за учительницу вступилось руководство фитнес-центра, в результате чего напавшей аннулировали абонемент.

После этого зампред Госдумы Борис Чернышов обратился Сергею Кравцову с просьбой защитить частную жизнь учителей. В том числе это касается и публикаций в соцсетях, если они не противоречат законодательству РФ, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на письмо депутата главе Минпросвещения РФ.

Ранее же в Госдуме озвучили идею зафиксировать время, когда учитель будет отвечать по рабочим вопросам в родительских чатах. Предполагается, что оно будет закреплено в трудовом договоре, нормативных актах и должностных инструкциях. По словам авторов инициативы, в образовательных организациях сложилось негласное правило, обязывающее педагога постоянно реагировать на сообщения в мессенджерах. Это нарушает право учителя на отдых после рабочего дня, убеждены парламентарии.

Постоянное давление

Фото: 123RF/lacheev

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с Москвой 24 согласился с тем, что создание комиссий по защите прав педагогов необходимо. Причем сделать это нужно было уже очень давно, подчеркнул парламентарий.

"Был такой момент, что образование и здравоохранение считали частями сферы услуг. Однако это на самом деле совершенно не так. И за время популярности этого заблуждения распространилось отношение к педагогам как к прислуге", – отметил Вассерман.

Некоторые родители часто требуют от учителей, чтобы они ставили хорошие оценки их детям просто за то, что они существуют. Но при этом не понимают следующего: педагогам платят не за нахождение ребенка в классе, а за то, что они для него делают. На этой почве и возникают конфликты. Хорошо, что решено организовать защиту учителей.
Анатолий Вассерман
член комитета Госдумы по просвещению

Парламентарий добавил, что вместе с комиссией необходимо провести разъяснительную работу с родителями и учениками, чтобы они не посчитали новую меру ущемлением своих прав.

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в беседе с Москвой 24 отметил, что деятельность учителей действительно часто подвергается критике извне.

"Например, когда родители и ученики задают вопросы: "А почему мы берем именно это пособие, а не другое?", "Почему мы изучаем эти вопросы?", "А давайте уже готовиться к ЕГЭ, а не подробно изучать текущую тему?" Для учителей это моральное давление, выдержать такую нагрузку крайне тяжело", – подчеркнул Снегуров.

В то же время, по словам эксперта, нередко все конфликты разрешаются в пользу родителей и учеников, а не педагогов. Более того, иногда происходят ситуации, когда учителей просят написать заявление об уходе, до конца не разобравшись в вопросе.

В то же время у нас уже существуют определенные рычаги защиты прав педагогов, например профсоюзы, педагогический совет, конфликтные комиссии. Но они почему-то не работают. Если учитель теоретически обратится с жалобой, ее с высокой долей вероятности отклонят или будут долго рассматривать.
Александр Снегуров
заслуженный учитель РФ

Исходя из этого, Снегуров предложил сначала наладить работу этих инструментов, а уже затем создавать дополнительные комитеты.

Старкина Маргарита

образованиеобществоистории

Главное

Яндекс.Метрика