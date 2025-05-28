Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 28 мая.

Москва рассчитывает, что те, кто заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат новый раунд прямых российско-украинских переговоров. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, Россия предлагает Украине встречу 2 июня в Стамбуле. Там российская делегация представит меморандум.

Ротавирусную инфекцию диагностировали у нескольких детей во время речного круиза на теплоходе "Михаил Булгаков". Туристы рассказывают, что признаки болезни начались несколько дней назад. Среди симптомов – тошнота, диарея и слабость. Всем пострадавшим была оказана помощь. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Ярославской области, по факту случаев острой кишечной инфекции началась проверка.

На Поклонной горе прошел ежегодный парад кадетов. Торжественное мероприятие с названием "Не прервется связь поколений" было посвящено 80-летию Великой Победы. Всего в параде приняли участие более трех тысяч ребят.