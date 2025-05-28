Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 20:45

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 мая

ВСУ за сутки потеряли более 280 военнослужащих на донецком направлении

Трамп может объявить о новых санкциях уже на этой неделе

Госдума в июне рассмотрит законопроект о правилах возврата иностранных брендов в Россию

Новости мира: неизвестный расстрелял людей в торговом центре в США

Украинцы начали усиленно противодействовать действиям ТЦК

ВС РФ освободили село Старая Николаевка в ДНР

В Госдуме предложили продлить скидки на авиабилеты детям до 14 лет

Управляющие компании обяжут ежегодно отчитываться перед жильцами

Более 80 человек погибли в результате бомбардировок сектора Газа за сутки

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 28 мая.

Москва рассчитывает, что те, кто заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат новый раунд прямых российско-украинских переговоров. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, Россия предлагает Украине встречу 2 июня в Стамбуле. Там российская делегация представит меморандум.

Ротавирусную инфекцию диагностировали у нескольких детей во время речного круиза на теплоходе "Михаил Булгаков". Туристы рассказывают, что признаки болезни начались несколько дней назад. Среди симптомов – тошнота, диарея и слабость. Всем пострадавшим была оказана помощь. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Ярославской области, по факту случаев острой кишечной инфекции началась проверка.

На Поклонной горе прошел ежегодный парад кадетов. Торжественное мероприятие с названием "Не прервется связь поколений" было посвящено 80-летию Великой Победы. Всего в параде приняли участие более трех тысяч ребят.

Читайте также
политикапроисшествияобществовидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика