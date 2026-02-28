Форма поиска по сайту

28 февраля, 09:30

Политика

Госдума в I чтении проект о запрете испытательного срока для женщин с детьми

Госдума выступила за запрет рекламы микрозаймов в интернете и общественных местах

Войска России взяли Краснознаменку в Днепропетровской области

Четвертый раунд переговоров России, Украины и США перенесен на начало марта

ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ и пункту управления дронами в Сумской области

Локальный режим тишины установлен в районе Запорожской АЭС

В Госдуме предложили ввести самозапрет на получение входящих переводов

В ГД предложили обязать компании предупреждать клиентов о разговоре с роботом

Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником

"Новости дня": Россия и Белоруссия восстановят прямое железнодорожное сообщение

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок при трудоустройстве женщин с детьми до трех лет. Сейчас такой запрет действует только для матерей детей до полутора лет.

Авторы законопроекта уверены, что благодаря этой инициативе у женщин появится стабильность с первого дня трудоустройства. Однако представители бизнеса уже оценивают риски. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

