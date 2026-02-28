Госдума в I чтении проект о запрете испытательного срока для женщин с детьми

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок при трудоустройстве женщин с детьми до трех лет. Сейчас такой запрет действует только для матерей детей до полутора лет.

Авторы законопроекта уверены, что благодаря этой инициативе у женщин появится стабильность с первого дня трудоустройства. Однако представители бизнеса уже оценивают риски. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

