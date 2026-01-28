Новости мира: Трамп повесил совместное фото с Путиным в Белом доме

Президент США Дональд Трамп повесил в Белом доме совместное фото с Владимиром Путиным, сделанное в Анкоридже. По данным журналистов, снимок был размещен там недавно. Под этой фотографией президент США разместил еще одну – с изображением себя вместе со внучкой.

Пожар в пятизвездочном отеле Grandes Alpes произошел на курорте Куршевель во Франции. Возгорание началось в мансарде здания. На место направили около 60 пожарных и 50 единиц техники, были эвакуированы порядка 100 человек. Пострадавших нет, туристов разместили в других гостиницах, власти рекомендовали временно не приезжать в район пожара.

Юго-восточное побережье Турции засыпало градом. Ледяной слой покрыл улицы городов и поселков, осложнив движение для пешеходов и водителей. Люди передвигаются медленно и осторожно, а очевидцы снимают происходящее на видео для социальных сетей.

