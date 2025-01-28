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28 января, 08:00

Политика

В Европе предложили запретить российский хит "Сигма-бой"

В Европе предложили запретить российский хит "Сигма-бой"

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Депутат Европарламента требует запретить российский хит "Сигма бой"

Трек российских школьниц "Сигма-бой", который стал всемирным хитом, предложили запретить в Европе. По мнению некоторых депутатов Европарламента, песня несет патриархальные и пророссийские взгляды. В немецкой прессе также высказывались опасения о ее вредном влиянии на молодежь, а активисты в России обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить клип.

Продюсеры и эксперты, напротив, отмечают, что песня – это обычный детский трек, не несущий политических подтекстов. Психологи не обнаружили в клипе опасных элементов, а депутат Госдумы Виталий Милонов предложил поддержать исполнительниц, чтобы развивать их музыкальный талант.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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