27 марта, 11:45Политика
Новости мира: Трамп может направить еще 10 тыс военных для операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп может направить еще 10 тысяч военных на Ближний Восток для операции против Ирана, сообщает газета The Wall Street Journal. Пентагон рассматривает переброску морских пехотинцев, десантников и бронетехники. Это происходит на фоне переговоров с Тегераном. Ранее американский президент объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля. Свое решение Трамп объяснил тем, что переговоры идут очень успешно.
Экскурсионный вертолет потерпел крушение у берегов Гавайев, сообщает местная спасательная служба. Погибли три человека. Всего на борту было пятеро, двоих пострадавших доставали из воды спасатели. На месте работают оперативные службы и следователи. Причину крушения предстоит установить.
