Войска России взяли Краснознаменку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. За неделю российские военные нанесли два массированных и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине.

Успешно работают бойцы и на красно-лиманском направлении. Удары по позициям ВСУ наносятся с нескольких сторон. Бои идут в сложной лесной местности с водными преградами. Командир отделения разведывательной роты с позывным "Шум" рассказал о пленении трех солдат противника после разбора блиндажа.

