В России могут ввести ограничения на рост цен в такси

В России могут ввести механизм, который сдержит резкий рост цен на поездки в такси. Инициативу начали обсуждать депутаты Госдумы. Поводом стало резкое увеличение стоимости поездок в приложениях во время сильного снегопада в Москве.

Парламентарии предлагают установить разумные ограничения, например максимальную наценку в периоды высокого спроса или специальные тарифы для социально уязвимых граждан.

