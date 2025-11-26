Новости мира: спецпосланник США Стив Уиткофф проведет встречу с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке к встрече своего спецпосланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным, которая состоится в Москве на следующей неделе. Американский лидер подчеркнул, что не устанавливает крайних сроков для достижения соглашения по Украине.

Во Франции прокуратура объявила об аресте еще четырех человек по делу об ограблении Лувра, совершенном 19 октября. Украденные драгоценности, включая историческое ожерелье французской императрицы с бриллиантами и изумрудами, до сих пор не найдены.

