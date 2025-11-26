Форма поиска по сайту

26 ноября, 11:45

Политика

Новости мира: спецпосланник США Стив Уиткофф проведет встречу с Владимиром Путиным

Дональд Трамп назвал возможное прекращение огня со стороны России уступкой

Космические войска России запустили ракету "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк

Дональд Трамп помиловал индейку в День благодарения

Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики до 2036 года

Депутаты Госдумы предложили установить минимальный размер алиментов в России

В ГД предложили ввести контроль за маршрутами и скоростью курьерских электровелосипедов

Дональд Трамп заявил о согласовании многих пунктов мирного плана по Украине

Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

ВС РФ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области

Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке к встрече своего спецпосланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным, которая состоится в Москве на следующей неделе. Американский лидер подчеркнул, что не устанавливает крайних сроков для достижения соглашения по Украине.

Во Франции прокуратура объявила об аресте еще четырех человек по делу об ограблении Лувра, совершенном 19 октября. Украденные драгоценности, включая историческое ожерелье французской императрицы с бриллиантами и изумрудами, до сих пор не найдены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

