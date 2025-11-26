26 ноября, 07:15Политика
Дональд Трамп заявил о согласовании многих пунктов мирного плана по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что многие пункты мирного плана по урегулированию конфликта в Украине уже согласованы.
Он отметил, что у него нет крайнего срока для заключения сделки, и выразил надежду на разрешение ситуации в ближайшем будущем.
Также Трамп сообщил, что его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с Владимиром Путиным на следующей неделе в Москве.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.