Новости мира: более 130 тыс жителей Таиланда покинули дома из-за военного конфликта

Свыше 130 тысяч жителей Таиланда покинули свои дома из-за вооруженного конфликта. В Камбодже эвакуированы около 4 тысяч человек. На границе продолжаются столкновения, есть погибшие, в том числе среди гражданских. Российским туристам, отдыхающим в Таиланде, посольство рекомендует следить за информацией в официальных источниках, избегать приграничной зоны, держать связь с туроператором и всегда иметь при себе копии документов.

15 человек погибли и еще 27 пострадали в аварии с перевернувшимся автобусом в Перу. Он упал с обрыва в провинции Хунин. Известно, что транспорт следовал из Лимы в Ла-Мерсед, в салоне находились 66 человек. Некоторые пассажиры оказались в ловушке, местная полиция, медики и пожарные продолжают работу по их спасению. Причины ДТП неизвестны.



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