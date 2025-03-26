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26 марта, 11:15

Политика

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетит Москву

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетит Москву

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто направляется в Москву. Он заявил, что собирается обсудить урегулирование конфликта на Украине, вопросы энергетики и укрепление сотрудничества. Об этом политик сообщил в социальных сетях.

Накануне, 25 марта, после переговоров России и США в Эр-Рияде стало известно о возможном возобновлении поставок зерна в Европу на российских судах. Москва настаивает на снятии санкций с банков, которые участвуют в торговых операциях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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