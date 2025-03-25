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25 марта, 16:30

Политика

Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ за сутки

Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ за сутки

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На курском направлении за сутки уничтожено более 260 военных ВСУ. Группировка "Север" успешно отразила три контратаки противника, сообщили в министерстве обороны России. Активные бои продолжаются и на других участках фронта.

Российская авиация и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской области. Продвигаясь вглубь обороны противника, российские войска захватывают военную технику, включая бронетранспортеры производства стран НАТО. Трофеи будут восстановлены в ремонтных мастерских.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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