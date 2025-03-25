Лавров заявил о необходимости гарантий для возвращения к черноморской инициативе

Россия готова возобновить черноморскую инициативу, но только в более приемлемой для всех форме. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Эр-Рияде. Он подчеркнул, что Москве необходимы четкие гарантии, которые могут быть обеспечены только после соответствующих указаний Вашингтона Киеву.

Переговоры между российской и американской делегациями в Саудовской Аравии продлились более 12 часов. Российская делегация уже направляется домой. В Кремле отказались раскрывать детали состоявшихся обсуждений.

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