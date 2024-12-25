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25 декабря, 13:30

Политика

Дания увеличила расходы на оборону после слов Трампа о покупке Гренландии

Дания увеличила расходы на оборону после слов Трампа о покупке Гренландии

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Дания увеличила расходы на оборону Гренландии после слов избранного президента США Дональда Трампа о том, что Штаты должны купить остров. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил, что теперь тратить на оборону этой территории будут примерно 1,5 миллиарда долларов.

На эти деньги хотят купить два новых патрульных катера, пару новых дронов дальнего радиуса действия и две дополнительные упряжки ездовых собак. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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