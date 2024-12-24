24 декабря, 16:30Политика
Политологи заметили скрытый смысл в словах Трампа о Панамском канале
По мнению политологов, в высказываниях избранного президента США Дональда Трампа по Панамскому каналу и Гренландии, есть скрытый подтекст. Они уверены, что таким образом будущий глава государства готовится к борьбе с Китаем.
В свою очередь, Трамп-младший активно поддерживает отца. Он опубликовал картинку, на которой Трамп-старший якобы совершает покупки в интернет-магазине, а в его корзине уже лежат Канада, Гренландия и Панамский канал.
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