Политологи заметили скрытый смысл в словах Трампа о Панамском канале

По мнению политологов, в высказываниях избранного президента США Дональда Трампа по Панамскому каналу и Гренландии, есть скрытый подтекст. Они уверены, что таким образом будущий глава государства готовится к борьбе с Китаем.

В свою очередь, Трамп-младший активно поддерживает отца. Он опубликовал картинку, на которой Трамп-старший якобы совершает покупки в интернет-магазине, а в его корзине уже лежат Канада, Гренландия и Панамский канал.

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