Почти 200 российских бойцов вернулись из плена ВСУ

Почти 200 бойцов, которые были в плену у боевиков ВСУ, вернулись на родину. Самолет приземлился в Подмосковье.

Как сообщили в Министерстве обороны, в рамках очередного обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть 193 человека. Взамен также переданы 193 украинских военнопленных. Медики и психологи оказывают бойцам необходимую помощь. Им предстоит пройти реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

