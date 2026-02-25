Артиллерия группировки "Север" уничтожила склады с боеприпасами ВСУ

Артиллерийские расчеты группировки "Север" минувшей ночью отработали по заданным целям в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уничтожены вражеские склады со снарядами, центры управления беспилотниками и крупные скопления техники противника.

Группировка "Юг" российской армии продвинулась вперед на славянско-краматорском направлении в ДНР. Военные выбили противника из Хромовки, Бондарного, Никифоровки и Липовки. На других участках фронта ситуация схожая, отмечают военные эксперты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.