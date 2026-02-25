Форма поиска по сайту

25 февраля, 11:45

Политика

Артиллерия группировки "Север" уничтожила склады с боеприпасами ВСУ

Формирование нового состава Общественной палаты началось в России

Британия и Франция могут рассмотреть возможность передать ядерное оружие Украине

МИД России отменил рекомендацию воздержаться от посещения Венесуэлы

Разъяснения о штрафах за отсутствие домового чата в MAX дали в комитете Госдумы

Политологи заявили о связи США с беспорядками в Мексике

Песков назвал нарушением международного права планы передать Киеву ядерное оружие

Мессенджер Telegram могут признать экстремистским в РФ

Эксперт Данилин заявил, что передача Киеву ЯО негативно отразится на мирных переговорах

Песков заявил, что передача Киеву ядерной бомбы является нарушением международного права

Артиллерийские расчеты группировки "Север" минувшей ночью отработали по заданным целям в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уничтожены вражеские склады со снарядами, центры управления беспилотниками и крупные скопления техники противника.

Группировка "Юг" российской армии продвинулась вперед на славянско-краматорском направлении в ДНР. Военные выбили противника из Хромовки, Бондарного, Никифоровки и Липовки. На других участках фронта ситуация схожая, отмечают военные эксперты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

