24 декабря, 08:30

Политика

В МИД России заявили, что возобновление прямого авиасообщения с США давно назрело

Госдума увеличила штрафы за навязывание допуслуг и товаров

В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы

Уитэкер: мирный план по Украине состоит из 20 пунктов

Медведев призвал оснастить все пункты пропуска в РФ биометрией

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области

Новости мира: США вновь атаковали судно в Тихом океане

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги

В Госдуме предложили запретить продажу "детского шампанского"

В МИД РФ заявили, что возобновление прямого авиасообщения с США давно назрело. Глава департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров отметил, что нормализация авиасообщения с Россией стала бы важной поддержкой для американского авиационного сектора, который в последние годы испытывает трудности.

Он также напомнил об ограничениях, которые были введены предыдущей администрацией Джо Байдена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

