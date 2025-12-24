В МИД РФ заявили, что возобновление прямого авиасообщения с США давно назрело. Глава департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров отметил, что нормализация авиасообщения с Россией стала бы важной поддержкой для американского авиационного сектора, который в последние годы испытывает трудности.

Он также напомнил об ограничениях, которые были введены предыдущей администрацией Джо Байдена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.