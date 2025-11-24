США и Украина достигли прогресса в согласовании позиций по мирному плану

США и Украина достигли значительного прогресса в согласовании своих позиций по мирному плану, заявил американский госсекретарь Марко Рубио журналистам после переговоров с представителями Киева в Швейцарии.

По итогам встречи в Женеве стороны доработали проект мирного соглашения. В этом плане есть пункты, в которых предусмотрено, что Украина пойдет на уступки и откажется от претензий на новые российские регионы, не будет вступать в НАТО и ограничит численность армии.

