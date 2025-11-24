Форма поиска по сайту

24 ноября, 07:15

Политика

США и Украина достигли прогресса в согласовании позиций по мирному плану

Первый раунд переговоров делегаций США и Украины в Женеве завершен

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 ноября

Новости мира: стычки полиции и участников антимигрантских акций прошли в Йоханнесбурге

Израиль нанес несколько ударов по Газе

ВС РФ освободили населенные пункты Новое Запорожье и Звановка

Трамп назвал предложенный план украинского урегулирования не окончательным

Новости мира: Илон Маск заявил, что человекоподобные роботы искоренят бедность

Новости мира: Трамп рассказал о последствиях в случае отказа Зеленского от мирного плана

"Москва сегодня": в России предложили наказывать за тунеядство

США и Украина достигли значительного прогресса в согласовании своих позиций по мирному плану, заявил американский госсекретарь Марко Рубио журналистам после переговоров с представителями Киева в Швейцарии.

По итогам встречи в Женеве стороны доработали проект мирного соглашения. В этом плане есть пункты, в которых предусмотрено, что Украина пойдет на уступки и откажется от претензий на новые российские регионы, не будет вступать в НАТО и ограничит численность армии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Переговоры по Украине
политикавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

