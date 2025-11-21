Новости мира: Израиль может забрать 180 га ценной земли на западном берегу Иордана

Израиль намерен забрать себе 180 гектаров археологически ценной земли на западном берегу Иордана. В древности именно там находилась столица Израильского царства. Сама деревня сейчас расположена в зоне, за которую несут ответственность гражданские власти Палестинской национальной администрации.

Казахстан приостановил действие договора об обычных вооруженных силах в Европе. Указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Сам договор вступил в силу 1992 году и был адаптирован через пять лет. Он ограничивает суммарный уровень вооружений и техники. Это касается танков, боевых машин, артиллерии, а также ударных вертолетов и боевых самолетов.

