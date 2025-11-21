Форма поиска по сайту

Новости

Новости

21 ноября, 11:30

Политика

Новости мира: Израиль может забрать 180 га ценной земли на западном берегу Иордана

Военные эксперты рассказали о значении освобождения Купянска для ВС РФ

Российские войска взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО с начала ноября

В Госдуме подготовили законопроект, который поможет защитить детей от буллинга

Все вывески в России должны быть переведены на русский язык к 1 марта 2026 года

Электроника подорожает в российских магазинах с 1 сентября 2026 года

Новости мира: Черногория введет для россиян визовые ограничения по образцу Евросоюза

Трамп потребовал, чтобы Зеленский подписал новый план урегулирования конфликта на Украине

Российская армия освободила Купянск в Харьковской области

МРОТ поднимут выше 27 тыс рублей в России с 1 января

Израиль намерен забрать себе 180 гектаров археологически ценной земли на западном берегу Иордана. В древности именно там находилась столица Израильского царства. Сама деревня сейчас расположена в зоне, за которую несут ответственность гражданские власти Палестинской национальной администрации.

Казахстан приостановил действие договора об обычных вооруженных силах в Европе. Указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Сам договор вступил в силу 1992 году и был адаптирован через пять лет. Он ограничивает суммарный уровень вооружений и техники. Это касается танков, боевых машин, артиллерии, а также ударных вертолетов и боевых самолетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

