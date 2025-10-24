Эксперт рассказал, как санкции США отразятся на российских нефтяных компаниях

США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", а также более 30 их дочерних фирм за рубежом. По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, попадание в санкционные списки приводит к дополнительным издержкам для компаний, потому что приходится удлинять цепочку всевозможных посредников для реализации нефти или нефтепродуктов на мировом рынке.

За эти услуги посредничества тоже нужно заплатить, однако это не радикально увеличивает затраты компаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.