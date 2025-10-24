Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 07:15

Политика

Эксперт рассказал, как санкции США отразятся на российских нефтяных компаниях

Эксперт рассказал, как санкции США отразятся на российских нефтяных компаниях

В Госдуме напомнили о штрафах за проживание без временной регистрации

Путин назвал недружественным актом новые санкции США против России

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 октября

Путин прокомментировал новые санкции запада против Москвы

Россияне смогут продолжать путешествия в Европу после введения новых санкций ЕС

"Деньги 24": эксперт рассказал, как новый пакет санкций ЕС повлияет на экономику России

Владимир Путин рассказал о снижении подоходного налога в России для семей с детьми

Российская армия освободила населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях

В РСТ рассказали, как новые санкции повлияют на получение россиянами шенгена

США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", а также более 30 их дочерних фирм за рубежом. По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, попадание в санкционные списки приводит к дополнительным издержкам для компаний, потому что приходится удлинять цепочку всевозможных посредников для реализации нефти или нефтепродуктов на мировом рынке.

За эти услуги посредничества тоже нужно заплатить, однако это не радикально увеличивает затраты компаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Санкции
политикаэкономикавидеоЕгор БедуляВладимир Дементьев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика