Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 13:15

Политика

Российских туристов предупредили об опасности на границе Таиланда и Камбоджи

Российских туристов предупредили об опасности на границе Таиланда и Камбоджи

ВС РФ нанесли удар по формированиям ВСУ возле Серебрянки и Звановки в ДНР

Пункты выдачи заказов в жилых домах могут запретить в России

В Россию из украинского плена вернули 250 военнослужащих

В Аргентине акция против политики правительства переросла в столкновения с полицией

В Госдуме предложили закрывать долги по ипотеке с рождением третьего ребенка

Песков назвал коррупцию острой темой для Украины

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Варачино в Сумской области

Россия и Украина обменялись военнопленными

Третий раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле

Посольство России в Бангкоке рекомендовало туристам воздержаться от поездок в районы Таиланда, граничащие с Камбоджей. Утром 24 июля на спорном участке границы между двумя странами произошли вооруженные столкновения.

Министерство здравоохранения Таиланда сообщило о гибели одного военного и 11 мирных жителей. Конфликт начался с перестрелки на спорной территории, после чего тайская авиация нанесла удары по двум военным объектам на территории Камбоджи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика