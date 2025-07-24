Российских туристов предупредили об опасности на границе Таиланда и Камбоджи

Посольство России в Бангкоке рекомендовало туристам воздержаться от поездок в районы Таиланда, граничащие с Камбоджей. Утром 24 июля на спорном участке границы между двумя странами произошли вооруженные столкновения.

Министерство здравоохранения Таиланда сообщило о гибели одного военного и 11 мирных жителей. Конфликт начался с перестрелки на спорной территории, после чего тайская авиация нанесла удары по двум военным объектам на территории Камбоджи.

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