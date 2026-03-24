Президент США Дональд Трамп пообещал приостановить удары по иранским энергообъектам на 5 дней после "продуктивных переговоров" с Тегераном. На фоне этого заявления цены на нефть резко упали. В руководстве Ирана заявили, что ни о каких переговорах не слышали.

Политолог Александр Асафов отметил, что Трампу приходится создавать некую переговорную динамику или ее имитацию, поскольку хороших вариантов завершения конфликта на Ближнем Востоке нет. Экономист Василий Колташов предположил, что цены на нефть могут достичь барьерной величины в 150 долларов за баррель.

