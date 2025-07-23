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23 июля, 20:45

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июля

Рост российского фондового рынка замедлился на фоне грядущих переговоров РФ и Украины

Путин спросил, как будет реализовываться запрет на поиск экстремистских материалов

Представители России прилетели в Стамбул для участия в переговорах с украинской стороной

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Российская делегация направилась в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной

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Вечером 23 июля в Стамбуле должен начаться третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Делегации обеих стран уже находятся во дворце Чираган. Стороны планируют обсудить проекты меморандумов, а также вопросы обменов.

Столичные аэропорты работают без ограничений в штатном режиме. Сотрудники Шереметьево оказывают пассажирам всестороннюю поддержку, в том числе организуют зоны отдыха с матрасами, бесплатно выдают воду, а также предоставляют всю необходимую информацию в круглосуточном режиме.

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве вечером 23 июля. При этом в некоторых районах города и Подмосковья уже прошли дожди. Однако 24 июля погодная обстановка в столице улучшится, обещают синоптики. Атмосферное давление продолжит немного падать и опустится до 737–738 миллиметров ртутного столба.

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