23 июля, 11:30Политика
ВС РФ выбили ВСУ из села Новоторецкое в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Новоторецкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Взять его под контроль удалось благодаря действиям подразделений группировки войск "Центр".
Также за минувшие сутки российские войска нанесли удары по скоплениям противника в районе населенных пунктов Меловое, Купянск и Петропавловка. Атакованы скопления ВСУ возле пунктов Темировка, Удачное, Константиновка и Северск.
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