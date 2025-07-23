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23 июля, 11:30

Политика

ВС РФ выбили ВСУ из села Новоторецкое в ДНР

ВС РФ выбили ВСУ из села Новоторецкое в ДНР

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Российские войска освободили населенный пункт Новоторецкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Взять его под контроль удалось благодаря действиям подразделений группировки войск "Центр".

Также за минувшие сутки российские войска нанесли удары по скоплениям противника в районе населенных пунктов Меловое, Купянск и Петропавловка. Атакованы скопления ВСУ возле пунктов Темировка, Удачное, Константиновка и Северск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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