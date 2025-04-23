Художник Никас Сафронов назвал портрет Дональда Трампа символом свободы

Российский художник Никас Сафронов изобразил президента США Дональда Трампа в момент покушения во время предвыборного выступления в Пенсильвании. По словам автора, это не просто портрет, а символ свободы, связанный с историческим моментом.

Картину передали американскому президенту через спецпосланника Стивена Уиткоффа. Она стала темой обсуждений в мировых СМИ и сейчас размещена в фойе Белого дома.

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