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Политика

В Госдуме посчитали решение Лондона передать Киеву снаряды с ураном эскалацией конфликта

В Госдуме посчитали решение Лондона передать Киеву снаряды с ураном эскалацией конфликта

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В Госдуме посчитали решение Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном эскалацией конфликта. Подобные вооружения нанесут вред не только нынешним, но и последующим поколениям.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что поставка на Украину снарядов с обедненным ураном – это грубое нарушение международного гуманитарного права. А военные эксперты отметили, что даже такие снаряды не будут эффективны против новых российских танков.

Так что это за боеприпасы? Как их применение сказывается на человеке и природе? И где они уже применялись? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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