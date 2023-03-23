В Госдуме посчитали решение Лондона передать Киеву снаряды с ураном эскалацией конфликта

В Госдуме посчитали решение Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном эскалацией конфликта. Подобные вооружения нанесут вред не только нынешним, но и последующим поколениям.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что поставка на Украину снарядов с обедненным ураном – это грубое нарушение международного гуманитарного права. А военные эксперты отметили, что даже такие снаряды не будут эффективны против новых российских танков.

Так что это за боеприпасы? Как их применение сказывается на человеке и природе? И где они уже применялись? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.