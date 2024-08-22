22 августа, 00:15Политика
Команда Собянина на выборах в МГД обсудила подготовку к электронному голосованию
В столице состоялся круглый стол по вопросам применения дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Участники команды Сергея Собянина обсуждали результаты тестирования системы электронного голосования и популярность формата ДЭГ, а также процесс наблюдения за выборами.
Выборы в Московскую городскую думу будут проходить с 6 по 8 сентября. В течение этих трех дней москвичи смогут проголосовать или онлайн, или на участках. Для всех проголосовавших электронным способом будет доступна программа "Миллион призов".
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