Новости мира: Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по ядерным объектам

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану ударами по ядерным объектам. Он заявил, что Вашингтон готов нанести повторные удары, если потребуется. Это стало реакцией на заявление главы МИД Ирана Аббаса Арагчи о приостановке обогащения урана из-за разрушений, однако Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы.

Лесные пожары продолжаются на юге Италии и в Испании. В Италии огонь подошел к жилым домам, сгорели леса и сельхозугодья. Сложные погодные условия осложняют тушение. В Испании площадь пожаров превысила 70 тысяч гектаров, небо над Мадридом окрасилось в оранжевый цвет из-за дыма.

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