В Минобороны РФ опубликовали новые данные о ходе спецоперации. По данным ведомства, за сутки поражены девять пунктов управления, в том числе 59-й мотопехотной бригады в Николаеве, где размещались иностранные наемники.

Высокоточным оружием нанесен удар по расположению формирования "Черная сотня", база которой располагалась в Краматорской школе. Там было ликвидировано до 300 боевиков. Средствами ПВО сбиты 12 беспилотников ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Перехвачены два снаряда РСЗО "Ураган". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.