На радиостанцию "Судного дня" обратили внимание на фоне новых атак на Иран

На фоне новых атак на Иран обострилось внимание к радиостанции "Судного дня". Частота в последнее время стала особенно активной. Пользователи пытаются расшифровать послания и делятся догадками. В одном из шифров узнали координаты Тегерана.

Недавно Роскомнадзор впервые прокомментировал работу радиостанции и частично подтвердил теорию, о военном назначении вещания. По словам ведомства, информация о том, кто отправляет странные сообщения закрыта.

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