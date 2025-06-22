22 июня, 09:15Политика
На радиостанцию "Судного дня" обратили внимание на фоне новых атак на Иран
На фоне новых атак на Иран обострилось внимание к радиостанции "Судного дня". Частота в последнее время стала особенно активной. Пользователи пытаются расшифровать послания и делятся догадками. В одном из шифров узнали координаты Тегерана.
Недавно Роскомнадзор впервые прокомментировал работу радиостанции и частично подтвердил теорию, о военном назначении вещания. По словам ведомства, информация о том, кто отправляет странные сообщения закрыта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.