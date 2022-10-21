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Политика

Минобороны РФ показало работу расчетов комплекса "Искандер-М" на Украине

Минобороны РФ показало работу расчетов комплекса "Искандер-М" на Украине

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Российские баллистические ракеты ударили по украинской военной инфраструктуре. В Минобороны показали работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Комплексы Центрального военного округа несут боевое дежурство в зоне СВО.

Получив координаты целей, которые могут находится за сотни километров, "Искандер" выдвигается на позиции и запускает высокоточные ракеты. Баллистический снаряд набирает высоту в десятки километров, а потом падает на цель с огромной скоростью. В это время расчет комплекса оперативно сворачивается и меняет место дислокации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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