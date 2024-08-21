Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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21 августа, 11:45

Политика

Новости мира: Демпартия США официально утвердила Камалу Харрис кандидатом в президенты

Новости мира: Демпартия США официально утвердила Камалу Харрис кандидатом в президенты

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Демократическая партия США официально утвердила Камалу Харрис кандидатом в президенты. Это произошло на съезде в Чикаго. В самом городе проходят массовые акции протеста. Люди недовольны политикой демократов, в том числе на Ближнем Востоке. Сотни полицейских в защитном снаряжении разгоняют пропалестинских активистов и других протестующих.

Между тем в турецкой курортной провинции Измир побережье покрылось тысячами тонн погибшей рыбы. Экологическая проблема появилась вслед за масштабными лесными пожарами, охватившими регион. С огнем не могли справиться несколько суток. Стихия уничтожила десятки жилых домов. Из опасных районов эвакуировали более четырех тысяч человек. По сообщениям местных властей, ситуацию уже взяли под контроль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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