21 июля, 06:30Политика
Госдума рассмотрит штрафы за расчеты с помощью криптовалюты
В России планируют с нового года ввести штрафы за оплату товаров и услуг с помощью криптовалюты. Об этом сообщили в комитете Госдумы по финансовому рынку.
Законопроект будет рассмотрен осенью. Для физических лиц сумма штрафа составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических – от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Незаконно использованную криптовалюту предполагается конфисковывать.
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