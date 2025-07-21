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21 июля, 06:30

Политика

Госдума рассмотрит штрафы за расчеты с помощью криптовалюты

Госдума рассмотрит штрафы за расчеты с помощью криптовалюты

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В России планируют с нового года ввести штрафы за оплату товаров и услуг с помощью криптовалюты. Об этом сообщили в комитете Госдумы по финансовому рынку.

Законопроект будет рассмотрен осенью. Для физических лиц сумма штрафа составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических – от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Незаконно использованную криптовалюту предполагается конфисковывать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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