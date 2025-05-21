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21 мая, 11:45

Политика

Новости мира: США выступили против поддержки Украины на заседании G7

Новости мира: США выступили против поддержки Украины на заседании G7

ВС РФ уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в нескольких районах Сумской области

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США выступили против пункта о поддержке Украины в декларации G7. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на свои источники. Встреча министров финансов и глав центробанков стран большой семерки проходит в Канаде. Также Вашингтон не согласен с обозначением СВО в западных документах, как незаконной.

Тем временем Саудовская Аравия сократила полмиллиона квот на хадж – это коснулось почти всех стран. Россияне потеряли 3 тысячи мест. В прежние годы хадж посещали около 2,5 миллиона верующих. Из РФ поездку планировали 25 тысяч человек. В 2025 году паломничество в Мекку пройдет с 4 по 9 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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