РФ готова к встречам по Украине на любом уровне, но они должны быть содержательными – МИД

Россия готова к встречам по Украине на любом уровне, но они должны быть содержательными. Об этом сообщили в МИД РФ.

РФ и Белоруссия отреагируют на укрепление НАТО на границах Союзного государства, заявил МИД РФ

Google грозит еще восемь миллионов рублей штрафа за публикацию видео с призывами к терактам в России.