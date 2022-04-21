Росгвардия обнаружила в Харьковской области ракету РСЗО и кассетные боеприпасы

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
Спецназовцы Росгвардии обнаружили в Харьковской области ракету реактивной системы залпового огня и кассетные боеприпасы, сообщает ТАСС.
Вооружение нашли в городе во время проведения поисковых мероприятий. Ракету и кассетные боеприпасы уничтожили накладным зарядом.
Ранее The New York Times писала, что украинские силы могли применять кассетные боеприпасы при обстреле села Гусаровка Балаклейского района Харьковской области. По данным издания, Украина утратила контроль над селом в конце февраля. Корреспонденты газеты удостоверились в использовании кассетного боеприпаса для системы залпового огня "Ураган", побывав в Гусаровке.
Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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