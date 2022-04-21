Войска России и ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Войска России и Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее украинские националисты превратили этот населенный пункт в укрепрайон. По словам Конашенкова, в результате слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.

До этого сообщалось, что российские вооруженные силы поразили 1 053 военных объекта Украины за сутки. Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 31 пункту управления, 6 складам горюче-смазочных материалов, 910 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

